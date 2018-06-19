Украина В Кабмине объяснили нюансы оформления субсидий для разведенных

2018-06-19 17:00 608

Если у разведенных супругов нет несовершеннолетних детей, то отражать “бывших”, которые проживают отдельно, в декларации не требуется.

Если дети есть, то в декларации следует отразить маму или папу и подать заявление, чтобы доходы родителя, который не живет с ребенком, не плюсовались, передает УНН.

“Если супруги разведены и нет несовершеннолетних детей, то ни муж, ни жена не должны отражать в декларации своих ”бывших“, которые зарегистрированы и проживают отдельно. Однако, если семья разведена, но есть несовершеннолетние дети, в декларации нужно отразить маму или папу ребенка (в зависимости от того с кем проживает ребенок)”, — говорится в сообщении.

После этого, лицо должно обратиться в Комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий с заявлением, чтобы доходы родителя, который не зарегистрирован и не проживает вместе с ребенком, не включались в совокупный доход домохозяйства. Вместе с заявлением необходимо предоставить также документ (справка из ЖЭКа, сельского/поселкового совета), что ребенок проживает с заявителем.

Напомним, в правительстве развеяли один из мифов о субсидиях, который утверждает, что в субсидии отказывают мгновенно лицам, которые находились за границей более 60 дней. Во-первых, “устный” отказ является незаконным, а все обращения украинцев должны рассматриваться в письменном порядке, а во-вторых, в субсидии не могут отказать из-за пребывания за границей если: лицо получает в Украине какие-то официальные доходы, находится на лечении, обучении или в командировке, декларирует в Украине доходы и платит ЕСВ.