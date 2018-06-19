Украина Синоптики прогнозируют аномальную жару на ближайшие дни

2018-06-19 20:00 484

 

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять сухая и жаркая воздушная масса с температурой выше климатической нормы для этого периода.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так 20 июня ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 25-30°, в южных и восточных областях 31-35°; в Карпатах ночью 8-13, днем 19-24°.

В Киеве в среду – без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 20 июня самая высокая температура днем была +32,8 в 1975 году, самая низкая ночью +6,1 в 1978 году.

21 июня – в Украине без осадков, лишь днём в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днём 27-32°, в южных и восточных областях до 35°.

В Киеве в четверг – без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем около 30°.

20-21 июня в южных, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

19 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°; в Днепре возле Киева 24°.

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