Украина В Киеве разрешили купаться на всех пляжах, кроме одного

2018-06-19 19:00 541

 

Все пляжи столицы прошли экспертизу, кроме одного. Такие обновленные данные опубликовали на сайте КП "Плесо".

По последним результатам анализов проб воды, купание запрещено только на пляже "Тельбин" в Днепровском районе. Все остальные 11 локаций с сегодняшнего дня стали доступными для киевлян.

Безопасны такие пляжи: "Детский", "Венеция", "Молодежный", "Золотой", "Предместная-Слободка", "Центральный", "Вербное", "Пуща-Водица", "Омут", "Радуга", "Веселка". На этих пляжах установленны зеленые флаги.

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