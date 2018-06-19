Украина В Украине могут в 20 раз поднять штрафы за непристегнутый ремень безопасности

2018-06-19 19:30 357

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 8492, который предусматривает более чем десятикратное увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности - с 51 гривны до 850 гривен.

Проект закона разрабатывался 25 депутатами во главе с представителем "Народного фронта" Антоном Геращенко.

В пояснительной записке депутаты уточняют, что именно ремень безопасности спасает жизни 50% людей, которые попадают в смертельные ДТП.

"Для Украины это актуально, поскольку наша страна вместе с Грузией, Россией, Арменией, Индией и США входят в число мировых лидеров по количеству смертных случаев в результате автокатастроф", - говорится в документе.

Ранее говорилось, что Министерство внутренних дел подготовит предложения по ужесточению Правил дорожного движения и вынесет их на рассмотрение Кабмина.