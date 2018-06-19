Украина В Украине могут в 20 раз поднять штрафы за непристегнутый ремень безопасности

2018-06-19 19:30 357

 

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 8492, который предусматривает более чем десятикратное увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности - с 51 гривны до 850 гривен.

Проект закона разрабатывался 25 депутатами во главе с представителем "Народного фронта" Антоном Геращенко.

В пояснительной записке депутаты уточняют, что именно ремень безопасности спасает жизни 50% людей, которые попадают в смертельные ДТП.

"Для Украины это актуально, поскольку наша страна вместе с Грузией, Россией, Арменией, Индией и США входят в число мировых лидеров по количеству смертных случаев в результате автокатастроф", - говорится в документе.

Ранее говорилось, что Министерство внутренних дел подготовит предложения по ужесточению Правил дорожного движения и вынесет их на рассмотрение Кабмина.

Еще по теме

Стало известно, почему Шарль Азнавур отменил концерты в ФРГ, Британии и Испании

2018-06-19 15:16 586

Украина не допустит легитимизации оккупационных властей на Донбассе

2018-06-18 16:30 1136

Готова ли украинская элита к прогрессу?

2018-06-18 15:48 1111

В ООН заявили, что число пыток в украинских СИЗО резко снизилось

2018-06-18 15:14 941

Еще новости в разделе "Украина"

Синоптики прогнозируют аномальную жару на ближайшие дни

2018-06-19 20:00 484

В Украине могут в 20 раз поднять штрафы за непристегнутый ремень безопасности

2018-06-19 19:30 357

В Киеве разрешили купаться на всех пляжах, кроме одного

2018-06-19 19:00 541

В Кабмине объяснили нюансы оформления субсидий для разведенных

2018-06-19 17:00 605
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Синоптики прогнозируют аномальную жару на ближайшие дни 2018-06-19 20:00 484
В Украине могут в 20 раз поднять штрафы за непристегнутый ремень безопасности 2018-06-19 19:30 357
В Киеве разрешили купаться на всех пляжах, кроме одного 2018-06-19 19:00 541
В Кабмине объяснили нюансы оформления субсидий для разведенных 2018-06-19 17:00 605

Лента

20:30 Рева рассказал, почему у украинцев самая низкая зарплата в Европе
20:00 Синоптики прогнозируют аномальную жару на ближайшие дни
19:30 В Украине могут в 20 раз поднять штрафы за непристегнутый ремень безопасности
19:00 В Киеве разрешили купаться на всех пляжах, кроме одного
18:00 Япония-Колумбия 2:1: очередной сюрприз ЧМ-2018
18:00 Количество пострадавших под Радой выросло вдвое
17:30 В Кремле намекнули, как можно освободить Сенцова
17:00 В Кабмине объяснили нюансы оформления субсидий для разведенных
16:30 Южанина рассказала, сколько будет стоить растаможка автомобиля
15:45 Пентагон подтвердил сворачивание военных учений на Корейском полуострове