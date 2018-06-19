Экономика Рева рассказал, почему у украинцев самая низкая зарплата в Европе

2018-06-19 20:30 213

 

Глава Минсоцполитики Андрей Рева в интервью заявил о том, что статистика, согласно которой у украинцев самая низкая зарплата в Европе, неправильна, поскольку она не учитывает реальные теневые доходы населения. Министр соцполитики уверен – львиная доля украинской экономики находится в тени.

Показатели статистики, что в Украине – самые низкие в Европе зарплаты, на самом деле – чистейшей воды манипуляция, поскольку 40% украинской экономики находится в тени. «Тень» добавляют и сами украинцы, не декларируя свои доходы.

«Есть ложь, есть наглая ложь, а есть математическая статистика. Правда в том, что у нас 40% экономики в тени. Если бы мы учитывали реальные доходы наших граждан - не те, что задекларированы, а те, что реально есть, - были бы совсем другие статистические данные» - заявил Андрей Рева.

Чем плоха статистика, так это тем, что она зачастую манипулирует лишь официальными данными, не принимая во внимание фактор теневой экономики. Однако, всю ответственность за теневую модель экономики Рева возлагает на власть.

«Если мы позволяем людям не декларировать доходы и жить в условиях «тени», то за это отвечает, в первую очередь, власть. Потомку что человек работает в том правовом поле которое есть. Если правовое поле позволяет это делать, кто в этом виноват? Только власть» - подвел итог Рева.

Ранее глава Минсоцполитики, где сейчас активно внедряют проект монетизации субсидий, объяснили, для чего это нужно и какая выгода от этого населению.

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