Британский певец Робби Уильямс, который показал средний палец во время прямого эфира на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России, объяснил свой жест.
Об этом сообщает "Советский спорт".
"Оставалась одна минута до начала матча. Я был под давлением, до начала всего одна минута, я не знал, успею ли закончить выступление. Так что я показал, что до начала матча одна минута", - цитирует певца Joe.
Также Уильямс заявил, что порой он сам не знает, что сделает в следующий момент.
"Иногда я не могу себе доверять. Не знаю, что сделаю в следующий момент. Моим планом было спеть и не упасть. На 99% я его выполнил", - добавил британец.