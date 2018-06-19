Спорт видео Робби Уильямс объяснил, зачем показал средний палец на открытии мундиаля в России

2018-06-19 21:00 687

 

Британский певец Робби Уильямс, который показал средний палец во время прямого эфира на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России, объяснил свой жест.

Об этом сообщает "Советский спорт".

"Оставалась одна минута до начала матча. Я был под давлением, до начала всего одна минута, я не знал, успею ли закончить выступление. Так что я показал, что до начала матча одна минута", - цитирует певца Joe.

Также Уильямс заявил, что порой он сам не знает, что сделает в следующий момент.

"Иногда я не могу себе доверять. Не знаю, что сделаю в следующий момент. Моим планом было спеть и не упасть. На 99% я его выполнил", - добавил британец.

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