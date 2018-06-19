Спорт СМИ стало известно о переходе вратаря сборной Украины в Реал

2018-06-19 22:00 641

Вратарь сборной Украины и луганской Зари Андрей Лунин подпишет контракт с мадридским Реалом, сообщает XSPORT.

По информации СМИ, юристы испанского клуба и украинского игрока уже достигли договоренности по трансферу, а само соглашение оформят 21 июня, когда Лунин прибудет в Мадрид.

Портал узнал, что за переход 19-летнего голкипера сливочные заплатят 9 млн евро. Еще 4,4 млн по информации Спорт Арена, луганчане могут получить в форме бонусов.

Также сайт пишет что после того, как Лунин подпишет контракт с мадридским клубом, его сразу же ждет аренда. Пока Реал ищет место, где будет играть вратарь.

За луганскую Зарю голкипер играет с лета 2017 года. За это время он принял участие в 36 матчах, в которых провел 10 сухих матчей и пропустил 54 мяча.

Ранее генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов заявил, что судьба футболиста определится в ближайшее время.

Перед этим появилась информация, что мадридский Реал включился в борьбу за приобретение вратаря Зари и сборной Украины Андрея Лунина.

Также медиа писали, что миланский Интер стал фаворитом на подписание Лунина. Позже сообщалось, что переход Лунина в Интер может не состояться из-за желания отца и одновременно агента спортсмена, Алексея Лунина, получить как можно большую сумму за футболиста.