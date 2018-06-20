Мир Полиция выяснила реальную причину взрыва в лондонском метро

2018-06-20 12:14 420

Причиной взрыва, произошедшего в лондонском метро вечером 19 июня, стало короткое замыкание, сообщает пресс-служба местной полиции.

Отмечается, что около 19 часов полицейские, пожарные и медики прибыли на станцию Саутгейт после сообщений о взрыве и панике. После обследования места происшествия наиболее вероятной версией названо короткое замыкание.

По данным полиции, инцидент не имеет отношения к терроризму.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что взрыв произошел в тот момент, когда правоохранители осматривали подозрительный пакет, оставленный на станции. Пострадали пять человек.

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