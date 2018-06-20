Украина В Черновицкой области группа из 20 человек напала на пограничников

2018-06-20 13:44 264

Вчера во время охраны госграницы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области группа из 20 человек попыталась блокировать движение пограничному наряду и напасть.

"Пограничники вынуждены были защищаться, ведь на мирные уговоры прекратить незаконные действия неизвестные не реагировали", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В результате, когда все попытки решить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей.

Раненый был доставлен в местную больницу. Ему предоставлено первоочередную медицинскую помощь.

"Благодаря действиям резервов пограничного подразделения во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции ситуация локализована", - говорится в сообщении.