В Черновицкой области группа из 20 человек напала на пограничников

Вчера во время охраны госграницы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области группа из 20 человек попыталась блокировать движение пограничному наряду и напасть.
"Пограничники вынуждены были защищаться, ведь на мирные уговоры прекратить незаконные действия неизвестные не реагировали", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
В результате, когда все попытки решить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей.
Раненый был доставлен в местную больницу. Ему предоставлено первоочередную медицинскую помощь.
"Благодаря действиям резервов пограничного подразделения во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции ситуация локализована", - говорится в сообщении.