Политика Порошенко назначил экс-главу Донецкой ОГА Павла Жебривского аудитором НАБУ

2018-06-20 10:12 602

Как и заявлял ранее бывший губернатор Донецкой области, после отставки из большой политики он не уходит, в команде президента остается. Безработным Павел Жебривский пробыл совсем недолго, уже получил новую, не менее солидную должность.

Президент Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского, сообщает пресс-служба главы государства.

"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", – говорится в указе президента №169 от 19 июня.

ЭКС-ГУБЕРНАТОР ЖЕБРИВСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО УЖЕ НАШЕЛ СЕБЕ НА ЗАМЕНУ ДВУХ КАНДИДАТОВ

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 11 июня 2018 года Жебривский ( был назначен губернатором 11 июня 2015 года) заявил, что подал в оставку. О реальных причинах отставки Жебривский не упомянул тогда и не говорит сейчас. 

КАБМИН ОДОБРИЛ ОТСТАВКУ ГУБЕРНАТОРА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЖЕБРИВСКОГО

Еще по теме

Экс-губернатор Жебривский заявил, что уже нашел себе на замену двух кандидатов

2018-06-14 13:44 1274

Кабмин Гройсмана одобрил отставку губернатора Донецкой области Жебривского

2018-06-13 13:12 1450

документ Павел Жебривский попросил об отставке с должности главы Донецкой ОГА

2018-06-11 12:14 2194

Гройсман подписал представление на увольнение министра финансов Данилюка

2018-06-06 13:15 3007

Еще новости в разделе "Политика"

КС разрешил отложить снятие неприкосновенности с нардепов до 2020 года

2018-06-20 14:16 119

Вашингтон обвинил Совет ООН по правам человека в лицемерии и предвзятости

2018-06-20 13:15 378

фото Беспорядки в Харькове: дымовые шашки, массовый погром мэрии и мусорная люстрация

2018-06-20 12:42 506

КАРТА Армия Украины заняла новые территории Донбасса - продвинулись на 2 км и и создали "линию безопасности"

2018-06-20 11:13 838
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

КС разрешил отложить снятие неприкосновенности с нардепов до 2020 года 2018-06-20 14:16 119
Вашингтон обвинил Совет ООН по правам человека в лицемерии и предвзятости 2018-06-20 13:15 378
фото Беспорядки в Харькове: дымовые шашки, массовый погром мэрии и мусорная люстрация 2018-06-20 12:42 506
КАРТА Армия Украины заняла новые территории Донбасса - продвинулись на 2 км и и создали "линию безопасности" 2018-06-20 11:13 838

Лента

14:16 КС разрешил отложить снятие неприкосновенности с нардепов до 2020 года
13:44 В Черновицкой области группа из 20 человек напала на пограничников
13:15 Вашингтон обвинил Совет ООН по правам человека в лицемерии и предвзятости
фото 12:42 Беспорядки в Харькове: дымовые шашки, массовый погром мэрии и мусорная люстрация
12:14 Полиция выяснила реальную причину взрыва в лондонском метро
КАРТА 11:42 Прогноз погоды: Сегодня дожди в Украине прекратятся, но придет жара до +34°C
КАРТА 11:13 Армия Украины заняла новые территории Донбасса - продвинулись на 2 км и и создали "линию безопасности"
документ 10:41 Журналист Аркадий Бабченко показал ориентировку ФСБ на свое убийство
10:12 Порошенко назначил экс-главу Донецкой ОГА Павла Жебривского аудитором НАБУ
09:40 Сегодня сенегальский защитник Папа Гуйе пройдёт медосмотр в киевском "Динамо"