Политика Порошенко назначил экс-главу Донецкой ОГА Павла Жебривского аудитором НАБУ

2018-06-20 10:12 602

Как и заявлял ранее бывший губернатор Донецкой области, после отставки из большой политики он не уходит, в команде президента остается. Безработным Павел Жебривский пробыл совсем недолго, уже получил новую, не менее солидную должность.

Президент Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского, сообщает пресс-служба главы государства.

"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", – говорится в указе президента №169 от 19 июня.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 11 июня 2018 года Жебривский ( был назначен губернатором 11 июня 2015 года) заявил, что подал в оставку. О реальных причинах отставки Жебривский не упомянул тогда и не говорит сейчас.

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