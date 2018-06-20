Российский журналист Аркадий Бабченко, на которого хотели совершить покушение, обнародовал документ, который он назвал ориентировкой ФСБ на свое убийство.
Скрин документа он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.
Судя по документу, в отношении Бабченко в России проводили проверку нарушения закона по статье о призыве к массовым беспорядкам.
"Отличается резко отрицательным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно выражает в интернете. (С) А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство", - написал журналист.
Также в распечатке есть часть одного из постов Бабченко в Livejournal о том, что Путин - узурпатор, захвативший власть силовым способом.