Украина документ Журналист Аркадий Бабченко показал ориентировку ФСБ на свое убийство

2018-06-20 10:41 556

Российский журналист Аркадий Бабченко, на которого хотели совершить покушение, обнародовал документ, который он назвал ориентировкой ФСБ на свое убийство.

Скрин документа он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Судя по документу, в отношении Бабченко в России проводили проверку нарушения закона по статье о призыве к массовым беспорядкам.

"Отличается резко отрицательным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно выражает в интернете. (С) А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство", - написал журналист.

Также в распечатке есть часть одного из постов Бабченко в Livejournal о том, что Путин - узурпатор, захвативший власть силовым способом.

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