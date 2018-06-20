Политика Организатор исторической встречи Трампа и Ким Чен Ына ушел в отставку

2018-06-20 15:46 473

Замглавы администрации Белого дома Джо Хагин, который организовал историческую встречу президента США с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре, ушел в отставку.

"Хагин был большим достоянием администрации. Он спланировал и организовал самый длительную и историческую поездку, что когда-либо совершил президент, и он организовал ее идеально", - заявил президент США Дональд Трамп.

СЕНАТОР МАККЕЙН ЖЕСТКО РАСКРИТИКОВАЛ УСТУПКИ ТРАМПА ЛИДЕРУ КНДР КИМ ЧЕН ЫНУ

Джо Хагин также организовал первую зарубежную поездку Трампа в Саудовскую Аравию, Израиль, Бельгию и Италию год назад и свой тур по Азии в ноябре прошлого года.

ТРАМП ХОЧЕТ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ВЫВЕСТИ АРМИЮ США С КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА

62-летний Хагин занимал должности в администрациях президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша.

ФОТО И ТЕКСТ ДОКУМЕНТА, КОТОРЫЙ ПОДПИСАЛИ В СИНГАПУРЕ ТРАМП И КИМ ЧЕН ЫН

Еще по теме

Порошенко назначил экс-главу Донецкой ОГА Павла Жебривского аудитором НАБУ

2018-06-20 10:12 707

видео Актриса Мэри МакКормак показала, как сгорает Tesla ее мужа, режиссера Морриса

2018-06-18 15:50 1529

Экс-губернатор Жебривский заявил, что уже нашел себе на замену двух кандидатов

2018-06-14 13:44 1286

Кабмин Гройсмана одобрил отставку губернатора Донецкой области Жебривского

2018-06-13 13:12 1471

Еще новости в разделе "Политика"

Суд пересмотрит меру пресечения Савченко

2018-06-20 18:00 319

Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины – Турчинов

2018-06-20 17:45 379

В СБУ открестились от причастности к погромам в Харьковском горсовете

2018-06-20 17:30 346

Климкин рассказал о позиции России по Донбассу на встрече «нормандского формата»

2018-06-20 17:00 421
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Суд пересмотрит меру пресечения Савченко 2018-06-20 18:00 319
Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины – Турчинов 2018-06-20 17:45 379
В СБУ открестились от причастности к погромам в Харьковском горсовете 2018-06-20 17:30 346
Климкин рассказал о позиции России по Донбассу на встрече «нормандского формата» 2018-06-20 17:00 421

Лента

18:00 Суд пересмотрит меру пресечения Савченко
17:45 Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины – Турчинов
17:30 В СБУ открестились от причастности к погромам в Харьковском горсовете
17:15 Гройсман о зарплатах шахтерам: У меня нет печатного станка
17:00 Климкин рассказал о позиции России по Донбассу на встрече «нормандского формата»
16:45 Назначение Жебривского аудитором НАБУ могут обжаловать в суде
16:30 Порошенко подписал закон о трансплантации органов
16:15 Большинство украинцев этим летом остались без отпуска
15:46 Организатор исторической встречи Трампа и Ким Чен Ына ушел в отставку
15:13 "Валять дурака будешь в другом месте!", - Макрон выругал подростка не слушая извинений