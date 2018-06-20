Политика Организатор исторической встречи Трампа и Ким Чен Ына ушел в отставку

2018-06-20 15:46 473

Замглавы администрации Белого дома Джо Хагин, который организовал историческую встречу президента США с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре, ушел в отставку.

"Хагин был большим достоянием администрации. Он спланировал и организовал самый длительную и историческую поездку, что когда-либо совершил президент, и он организовал ее идеально", - заявил президент США Дональд Трамп.

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Джо Хагин также организовал первую зарубежную поездку Трампа в Саудовскую Аравию, Израиль, Бельгию и Италию год назад и свой тур по Азии в ноябре прошлого года.

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62-летний Хагин занимал должности в администрациях президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша.

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