Политика фото Беспорядки в Харькове: дымовые шашки, массовый погром мэрии и мусорная люстрация

2018-06-20 12:42 503

В здании Харьковского городского совета продолжаются беспорядки, на одном из этажей мэрии выбиты окна и сорваны портреты предыдущих градоначальников. 

По данным местных СМИ, на первом этаже здания молодые люди в футболках "Национального корпуса" бросают дымовые шашки, на втором этаже видны следы массового погрома.

В это время в сессионном зале продолжается заседание городского совета, несмотря на то, что помещение сильно задымлено.

Также сообщается, что на втором этаже здания мэрии распылили газ. К горсовету съезжаются скорые помощи и пожарные машины.

Как сообщил городской глава Харькова Геннадий Кернес в комментарии СМИ, протестующие также в ходе беспорядков "поймали" во дворе мэрии его заместителя Андрея Руденко и бросили в мусорный бак.

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