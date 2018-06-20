Политика Вашингтон обвинил Совет ООН по правам человека в лицемерии и предвзятости

2018-06-20 13:15 378

Постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео объявили о том, что Соединенные Штаты выходят из Совета ООН по правам человека.

"США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу, прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека", - сказала Хейли.

Она пояснила, что СПЧ ООН превратился в "кладезь политических предубеждений" и обвинила орган в лицемерии и предвзятости, которая, в частности, выражается в "хроническом антиизраильском уклоне".