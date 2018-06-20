Курьезы "Валять дурака будешь в другом месте!", - Макрон выругал подростка не слушая извинений

2018-06-20 15:13 578

Президента Франции возмутило излишне панибратское обращение к своей персоне и он принялся отчитывать парнишку.

Так, на церемонии в память о жертвах французского Сопротивления на холме Мон-Валерьен под Парижем Макрон выругал подростка за то, что тот обратился к нему "Как дела, Ману?".

"Ты здесь – на официальной церемонии, и должен вести себя должным образом. Ты можешь валять дурака в другом месте, но сегодня здесь звучат "Марсельеза" и "Песня партизан", так что называй меня "господин президент" или "месье". Хорошо?", - сказал Макрон.

Подросток поник и принялся просить прощения. Он сказал "извините, господин президент", но Макрон все равно продолжал возмущаться.