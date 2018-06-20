Курьезы "Валять дурака будешь в другом месте!", - Макрон выругал подростка не слушая извинений

2018-06-20 15:13 578

Президента Франции возмутило излишне панибратское обращение к своей персоне и он принялся отчитывать парнишку.

Так, на церемонии в память о жертвах французского Сопротивления на холме Мон-Валерьен под Парижем Макрон выругал подростка за то, что тот обратился к нему "Как дела, Ману?". 

"Ты здесь – на официальной церемонии, и должен вести себя должным образом. Ты можешь валять дурака в другом месте, но сегодня здесь звучат "Марсельеза" и "Песня партизан", так что называй меня "господин президент" или "месье". Хорошо?", - сказал Макрон.

Подросток поник и принялся просить прощения. Он сказал "извините, господин президент", но Макрон все равно продолжал возмущаться.

Еще по теме

Макрон требует от Порошенко быстрых мер по установлению мира на Донбассе

2018-06-17 14:00 8803

Взрыв авто в Киеве: один ребенок в коме - Супрун

2018-06-14 20:30 2135

Лобода рассказала о планах родить третьего ребенка

2018-06-11 20:00 2794

Макрон призвал президента США отказаться от гнева и быть последовательным

2018-06-11 14:45 2161

Еще новости в разделе "Курьезы"

"Валять дурака будешь в другом месте!", - Макрон выругал подростка не слушая извинений

2018-06-20 15:13 578

Вор выдал себя, забыв отключить похищенную камеру видеонаблюдения

2018-06-19 11:44 1139

фото 18-летняя румынская модель продала олигарху свою невинность за 2,5 млн долларов

2018-06-15 22:12 7370

видео Картину культового британского художника выкрали за час до открытия выставки

2018-06-15 19:32 3068
Все статьи раздела "Курьезы"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

"Валять дурака будешь в другом месте!", - Макрон выругал подростка не слушая извинений 2018-06-20 15:13 578
Вор выдал себя, забыв отключить похищенную камеру видеонаблюдения 2018-06-19 11:44 1139
фото 18-летняя румынская модель продала олигарху свою невинность за 2,5 млн долларов 2018-06-15 22:12 7370
видео Картину культового британского художника выкрали за час до открытия выставки 2018-06-15 19:32 3068

Лента

18:00 Суд пересмотрит меру пресечения Савченко
17:45 Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины – Турчинов
17:30 В СБУ открестились от причастности к погромам в Харьковском горсовете
17:15 Гройсман о зарплатах шахтерам: У меня нет печатного станка
17:00 Климкин рассказал о позиции России по Донбассу на встрече «нормандского формата»
16:45 Назначение Жебривского аудитором НАБУ могут обжаловать в суде
16:30 Порошенко подписал закон о трансплантации органов
16:15 Большинство украинцев этим летом остались без отпуска
15:46 Организатор исторической встречи Трампа и Ким Чен Ына ушел в отставку
15:13 "Валять дурака будешь в другом месте!", - Макрон выругал подростка не слушая извинений