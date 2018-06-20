Украина Порошенко подписал закон о трансплантации органов

2018-06-20 16:30 478

Согласно закону, любой человек сможет передать право на трансплантацию органов после своей смерти.

Президент Петр Порошенко подписал закон о трансплантации органов. Соответствующая пометка в карточке законопроекта появилась в среду, 20 июня.

Документ предусматривает, что человек, пожелавший стать донором после смерти, должен дать письменное согласие, данные о чем будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта информация будет конфиденциальной. При этом согласие на трансплантацию может быть отозвано.

Если человек никоим образом не выразил свою волю при жизни, будут опрашивать его родственников - супруга, детей, родителей, родных братьев и сестер.

Нарушения порядка трансплантации органов и других анатомических материалов человека и животного будет наказываться штрафом от 100 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до 2 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать должности и заниматься соответствующей деятельностью на срок до 3 лет или без такого.

За изъятие у человека путем принуждения или обмана органов с целью трансплантации будут наказывать лишением свободы до 5 лет. За те же действия, совершенные в отношении лица в беспомощном состоянии или находящегося в материальной или другой зависимости, будут наказывать лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Напомним, Верховная Рада 17 мая приняла закон о трансплантации, в соответствии с которым совершеннолетний гражданин может дать письменное согласие на использование своих органов для трансплантации после смерти.

Ранее суд арестовал с альтернативой внесения залога на общую сумму свыше 72 млн грн торговцев человеческими органами, которых задержали в Киеве.