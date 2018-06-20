Политика Климкин рассказал о позиции России по Донбассу на встрече «нормандского формата»

2018-06-20 17:00 421

 

На прошлой встрече глав МИД в “нормандском формате” позиция России была направлена исключительно на легитимизацию своей оккупации части территории Украины, а не на реальный прогресс в решении ситуации.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время общей с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

“Я проинформировал Эдгарса о результатах последней “нормандской встречи” и опять четко сказал, что российская позиция была на сто процентов направлена на легитимизацию своей оккупации — никакого желания говорить о реальном прогрессе, никакого желания говорить о реальных миротворцах, о реальной международной администрации, о реальном полицейском компоненте”, — отметил Климкин.

По его словам, “реальный и последовательный прогресс” в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе на “нормандской встрече” не состоялся.

Напомним, 11 июня в Берлине состоялась встреча “нормандского формата” на уровне министров иностранных дел.

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