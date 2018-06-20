Украина Большинство украинцев этим летом остались без отпуска

2018-06-20 16:15 505

 

Две трети украинцев не планируют брать отпуск летом 2018 года.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским институтом социологии, сообщает Сегодня.

По данным социологов, большая часть тех, кто все-таки пойдет в отпуск, собирается посетить украинские курорты. Напомним, ранее журналисты «Сегодня» выяснили, сколько стоит отдохнуть на самых популярных курортах.

На втором месте по популярности среди отдыхающих – времяпрепровождение на дачах и в загородных домах.

Лишь меньше трети тех, кто собирается отдохнуть, предпочитают заграничные курорты. Столько же – поездки к родственникам.

К слову, 1% украинских отпускников планируют поехать во временно оккупированный Крым.

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