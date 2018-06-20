Политика Назначение Жебривского аудитором НАБУ могут обжаловать в суде

2018-06-20 16:45 421

 

На должность аудитора Национального антикоррупционного бюро по квоте президента Павла Жебривского назначили с нарушением закона, поэтому это решение может быть обжаловано в суде.

Об этом заявили в Центре противодействия коррупции, передает ZN.UA

Соответствующий иск в суд могут коллективно инициировать антикоррупционные общественные организации.

По данным юристов, статья 26 ЗУ «О Национальном антикоррупционном бюро» четко определяет, что аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях. Однако Павел Жебривский, согласно его официальной биографии, такого опыта работы за границей или в международных организациях не имеет.

«Назначение аудитора НАБУ с нарушением закона может быть оспорено в суде. Именно поэтому, если информация о наличии у него зарубежного или международного опыта не будет подтверждена документами, мы пойдем с коллективным иском от антикоррупционных общественных организаций в суд», — заявила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

В ЦПК подчеркнули что Порошенко и Жебривский работают в одной команде уже давно. В частности еще в начале 2000-х годов Павел Жебривский стал первым заместителем нынешнего президента в партии «Солидарность».

Напомним, 13 июня Порошенко уволил Жебривского с должности главы Донецкой ОГА и наградил его орденом «Ярослава Мудрого» V степени.

Впоследствии, 19 июня, Петр Порошенко назначил экс-главу Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского членом комиссии по аудиту Национального антикоррупционного бюро.

Отметим, что до назначения на должность председателя Донецкой ОГА Жебривский с 2015 года работал в Генеральной прокуратуре на должности начальника управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных служебными лицами, которые занимают особо ответственное положение.

В состав комиссии по аудиту НАБУ входят три члены, которые назначаются по квоте президента, Кабинета министров и Верховной Рады. Верховная Рада имеет право отправить в отставку директора НАБУ только после проведения внешнего независимого аудита Бюро.

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