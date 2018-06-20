Украина Гройсман о зарплатах шахтерам: У меня нет печатного станка

2018-06-20 17:15 454

Премьер-министр поручил профильным ведомствам выработать решения относительно погашения задолженности по выплате зарплаты шахтерам, а также сообщил, что будет инициировать проверку всей государственной угольной отрасли.

Об этом Владимир Гройсман сказал на заседании правительства.

"Понимаю, что сами шахтеры ни в чем не виноваты, а на их проблемах могут спекулировать. Парни должны получать заработную плату, и поэтому есть поручение Минфину совместно с Министерством энергетики внести предложения правительства, каким образом в рамках бюджета это можно сбалансировать и выплатить заработную плату", - сказал Гройсман.

По его словам, проблема в этот раз будет решена, но здесь есть определенные вопросы.

"У меня нет печатного станка. И в прошлом и позапрошлом году мы подставляли свое плечо, но в самой угольной промышленности имеется много вопросов, я имею в виду в государственном секторе", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что будет инициировать проверки всей государственной угольной промышленности.

"У меня есть небезосновательные данные о том, что не все доходит в бюджет и не все доходит до шахтеров. Мы предложим варианты, как глубинно изучить эту проблему, так, чтобы привлечь общественность, экспертов", - отметил Гройсман.

20 июня под Кабмином около полсотни шахтеров требовали погашения задолженности по выплате зарплаты. Накануне, 19 июня, около двух сотен работников угольной промышленности под Верховной Радой требовали принятия законопроекта №8362, которым предлагается увеличить расходы госбюджета на 2018 год по программе "Осуществление мероприятий по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования сектора угольной промышленности" на 2,8 млрд грн.

По данным независимого профсоюза горняков, задолженность по зарплате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий составляет 761,1 млн грн.