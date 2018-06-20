Политика Суд пересмотрит меру пресечения Савченко

2018-06-20 18:00 313

Адвокаты Надежды Савченко, которая сейчас находится в СИЗО, направили в Шевченковский районный суд Киева ходатайство об изменении ей меры пресечения. Об этом сообщается на странице суда в Фейсбуке.

Данное ходатайство уже поступило в суд в порядке ст.201 УПК Украины. Заседание по смене меры пресечения пройдет 22 июня 2018 в 13:00 в помещении Шевченковского райсуда Киева, сказано в сообщении.

23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал обвиняемой в попытке подготовки государственного переворота Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей. 15 мая меру арест продлили до 13 июля.

СБУ обнародовала результаты проведения судебно-психологической экспертизы Надежды Савченко с применением полиграфа. Экспертиза показала, что нардеп действительно готовилась совершить теракт в здании Верховной Рады и в правительственном квартале в центре Киева.

Нардеп Надежда Савченко подала в суд на Верховную раду. В частности она требует признать незаконным решение парламента о предоставлении согласия на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Об этом говорится в соответствующем заявлении ее политсилы.