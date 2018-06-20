Политика Полторак заговорил о закупке у США систем Patriot

2018-06-20 21:00 514

Министр обороны рассчитывает потратить поступления от борьбы с контрабандой на укрепление обороноспособности страны.

Министр обороны Степан Полторак предлагает использовать возможные поступления в госбюджет от борьбы с контрабандой на на закупку американских систем противовоздушой обороны Patriot. Об этом он сказал в ходе заседания правительства в среду, 20 июня.

"Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией", - сказал он.

По оценкам министра внутренних дел Арсена Авакова, от борьбы с контрабандой государство может выиграть 70 - 100 млрд грн.