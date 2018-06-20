Политика Полторак заговорил о закупке у США систем Patriot

2018-06-20 21:00 514

 

Министр обороны рассчитывает потратить поступления от борьбы с контрабандой на укрепление обороноспособности страны.

Министр обороны Степан Полторак предлагает использовать возможные поступления в госбюджет от борьбы с контрабандой на на закупку американских систем противовоздушой обороны Patriot. Об этом он сказал в ходе заседания правительства в среду, 20 июня.

"Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией", - сказал он.

По оценкам министра внутренних дел Арсена Авакова, от борьбы с контрабандой государство может выиграть 70 - 100 млрд грн.

Еще по теме

Глава Пентагона заявил, что армия Украины крайне важна для США и НАТО

2018-06-08 13:46 1936

Полторак назвал новые цифры - сколько украинцев погибло в войне на Донбассе

2018-05-08 13:44 2112

Полторак раскрыл причины взрывов на складах Украины

2018-05-05 14:00 3458

Украина приступила к подготовке противотанковых расчетов Javelin

2018-05-01 09:10 2113

Еще новости в разделе "Политика"

Полторак заговорил о закупке у США систем Patriot

2018-06-20 21:00 514

Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины – Турчинов

2018-06-20 20:30 985

Порошенко: Миротворцы ООН помогут провести местные выборы в ОРДЛО

2018-06-20 19:30 475

Назначение Жебривского аудитором НАБУ могут обжаловать в суде

2018-06-20 18:30 691
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Полторак заговорил о закупке у США систем Patriot 2018-06-20 21:00 514
Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины – Турчинов 2018-06-20 20:30 985
Порошенко: Миротворцы ООН помогут провести местные выборы в ОРДЛО 2018-06-20 19:30 475
Назначение Жебривского аудитором НАБУ могут обжаловать в суде 2018-06-20 18:30 691

Лента

22:00 Стало известно, кому в Украине повысят пенсии
21:00 Полторак заговорил о закупке у США систем Patriot
20:30 Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины – Турчинов
20:00 Гройсман о зарплатах шахтерам: У меня нет печатного станка
19:30 Порошенко: Миротворцы ООН помогут провести местные выборы в ОРДЛО
19:00 Большинство украинцев этим летом остались без отпуска
18:30 Назначение Жебривского аудитором НАБУ могут обжаловать в суде
18:00 Суд пересмотрит меру пресечения Савченко
17:30 В СБУ открестились от причастности к погромам в Харьковском горсовете
17:00 Климкин рассказал о позиции России по Донбассу на встрече «нормандского формата»