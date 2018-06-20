Политика Порошенко: Миротворцы ООН помогут провести местные выборы в ОРДЛО

2018-06-20 19:30 475

Президент Петр Порошенко заявил, что наличие миротворцев ООН будет способствовать проведению местных выборов в ОРДЛО.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Наличие миротворческого контингента позволит нам создать условия для проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей согласно украинскому законодательству, с украинскими избирательными комиссиями при участии украинских партий", - говорится в сообщении.

Он отметил, что будет настаивать на необходимости миротворческой миссии на всей территории, а не только вдоль линии соприкосновения.

"Абсолютно твердо, с полномасштабным мандатом, включая разоружение незаконных формирований и с контролем неконтролируемого участка украинско-российской границы", - подчеркнул президент.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Миротворческая миссия под мандатом ООН на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира.

Как сообщалось, Россия перехватила инициативу Украины на счет миротворцев на Донбассе – и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах по всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией.

Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.