Украина Стало известно, кому в Украине повысят пенсии

2018-06-20 22:00 502

 

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, кому из украинцев стоит рассчитывать на повышение пенсий с 1 июля.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «Апостроф. Экономика«.

Прежде всего повышение пенсионных выплат коснется лиц, которые имеют статус почетного донора Украины, дающий право на получение надбавки к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума. Для таких лиц размер надбавки повысится со 170 до 177,7 грн.

На повышение выплат могут также рассчитывать лица, получающие максимальные пенсии, размер которых сейчас составляет 13 730 грн. С 1 июля они будут получать 14 350 грн в месяц.

Повышение выплат ждет также украинцев, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточно страхового стажа для получения минимальной пенсии. Такие лица получают социальную пенсию на уровне прожиточного минимума, который на сегодня составляет 1373 грн. Со следующего месяца им будут начислять по 1435 грн в месяц.

При этом на повышение пенсий пока не стоит рассчитывать украинцам, получающим минимальную пенсию, которая на сегодня равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Это связано с тем, что в связи с принятием Пенсионной реформы в Украине минимальная пенсия с октября 2017 года была повышена до 1452 грн, тогда как прожиточный минимум с 1 июля вырастет всего до 1435 грн.

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