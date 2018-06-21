Политика Экс-губернатор Донецкой области Жебривский назвал имя своего преемника - генерала СБУ

2018-06-21 09:40 648

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру генерала СБУ Александра Куця на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации. 

"Это уже не секрет. Сегодня (20 июня) Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность (главы Донецкой военно-гражданской администрации)", − сообщил бывший губернатор области и новоназначенный аудитор НАБУ Павел Жебривский  в эфире 5 канала.

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Он уверен, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Куця и выдаст соответствующий указ.

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Отметим, 41-летний генерал-майор СБУ Александр Куць с 2015 по 2017 годы возглавлял управление ведомства в Донецкой области. В августе 2017 года он стал руководить вновь созданным Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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