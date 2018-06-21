Трамп издал указ, запрещающий отбирать детей у пытающихся пересечь границу мигрантов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов.
По его словам, этот указ позволит семьям находится вместе, но политика "нулевой терпимости" сохранится.
Напомним, в США и за пределами страны растет возмущение из-за практики американских пограничников, разделять семьи пытающихся пересечь границу мигрантов.
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Это стало возвожным благодаря принципу "нулевой терпимости", согласно которому всем кто пересекает границу США без документов, предъявляются обвинения и их заключают под стражу.
При этом детей мигрантов не содержат вместе с родителями и отправляют в специальные центры. В мае − начале июня таким образом было задержано более двух тысяч детей.
Ранее Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев, предупреждая, что жители этой страны "обернутся против" ее руководства.