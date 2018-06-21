Мир Трамп издал указ, запрещающий отбирать детей у пытающихся пересечь границу мигрантов

2018-06-21 10:41 498

Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов.

По его словам, этот указ позволит семьям находится вместе, но политика "нулевой терпимости" сохранится.

Напомним, в США и за пределами страны растет возмущение из-за практики американских пограничников, разделять семьи пытающихся пересечь границу мигрантов.

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Это стало возвожным благодаря принципу "нулевой терпимости", согласно которому всем кто пересекает границу США без документов, предъявляются обвинения и их заключают под стражу.

При этом детей мигрантов не содержат вместе с родителями и отправляют в специальные центры. В мае − начале июня таким образом было задержано более двух тысяч детей.

Ранее Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев, предупреждая, что жители этой страны "обернутся против" ее руководства.

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