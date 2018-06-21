Политика Украина поддержала США в обвинениях Совета ООН по правам человека в лицемерии

2018-06-21 10:13 573

Украина понимает обеспокоенность США сомнительной эффективностью работы Совета ООН по правам человека.

“Мы понимаем позицию Соединенных Штатов Америки и их обеспокоенность относительно эффективности работы СПЧ. Решение США относительно досрочного прекращения членства в Совете не стало неожиданностью. Больше года тому назад Соединенные Штаты на одном из заседаний Совета Безопасности ООН заявили о негативных тенденциях в работе ООН в направлении защиты прав человека”, - говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы.

Дипломат напомнил, что Украина неоднократно заявляла, в том числе и в рамках своего непостоянного членства в Совете Безопасности, что разделяет мнение о важности учета компонента прав человека во всех направлениях работы Организации.

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По словам замминистра, Украина принимала непосредственное и активное участие в создании Совета ООН по правам человека в 2006 году и с самого начала входила в ее состав в течение двух последовательных каденций в 2006 – 2008 и 2008-2011 году. В этом году Украина опять приобрела членство в этом вспомогательном органе ГА ООН.

“Понимая и объективно оценивая существующие проблемы и недостатки в его работе, мы намерены работать над реформированием Совета”, - отметил он.