Украина Разведчики поймали экс-офицера ВСУ, который перешел на сторону террористов

2018-06-21 12:15 497

Разведчики 93-ей отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и тактической группы "Моспино" схватили бывшего офицера ВСУ Алексея Бидусенко, который 16 июня 2017 года перешел на сторону боевиков.

"Алексея Бидусенко передали правоохранительным органам. После окончания следственных действий он предстанет перед украинским судом", - сообщает пресс-служба 93-ей ОМБр в Facebook.

АРМИЯ УКРАИНЫ ЗАНЯЛА НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА - ПРОДВИНУЛИСЬ ЕЩЕ НА 2 КМ

Также сообщается, что за время его работы в Украине он не имел доступа к секретным документам.

"Уровень компетенции Бидусенка разочаровал руководство оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, однако затем выбросили, как тряпку на помойку. Но за измену всегда придется отвечать", – отметил командир бригады "Холодний Яр" полковник Владислав Клочков.