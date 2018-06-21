Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня жара усилится до +34°C, на западной снова грозовые дожди

2018-06-21 11:42 479

Сегодня, 21 июня, на западе Украины пройдут дожди с грозами, на остальной территории страны жаркая погода без осадков.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, столбики термометров сегодня поднимутся до +34°C.

На западе пройдут сильные дожди с грозами, дневная температура составит от +26°C до +31°C. На севере без осадков, днем воздух прогреется до +27°C...+31°C.

В центральной части страны преимущественно без осадков, только в Хмельницкой области ожидаются дожди с грозами. В регионе днем столбики термометра покажут до +31°C.

На востоке без осадков, днем от +28°C до +31°C. На юге традиционно теплее всего, днем столбики термометра покажут +29°C...+34°C.

В Киеве сегодня осадков не предвидится, температура днем будет держаться на уровне +29°C...+31°C.