Мир Диктатор Мадуро повысил минимальную зарплату в стране до 1,85 доллара в месяц

2018-06-21 12:43 404

Президент Венесуэлы Николас Мадуро увеличил минимальную зарплату в стране до трех миллионов боливаров (около одного доллара).

Как сообщает национальное новостное агентство AVN, с учетом дополнительных выплат на покупку минимальной продуктовой корзины она составит 5,2 миллиона боливаров, что примерно равно 1,85 доллара.

ТРАМП ПООБЕЩАЛ НЕУГОДНОМУ США МАДУРО БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ САНКЦИИ

"С сегодняшнего дня работники будут получить минимальный доход в размере 5 миллионов 196 тысяч боливаров. Общий рост − на 103%", − заявил Мадуро.

МАДУРО ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ - ОСТАЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ ДО 2025 ГОДА

По состоянию на данное время экономика страны переживает далеко не самые лучшие времена, уровень инфляции в стране за год превысил 6000%.

ДИКТАТОР МАДУРО ОСВОБОДИТ ВСЕХ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ ОППОЗИЦИОНЕРОВ