Мир Диктатор Мадуро повысил минимальную зарплату в стране до 1,85 доллара в месяц

2018-06-21 12:43 404

Президент Венесуэлы Николас Мадуро увеличил минимальную зарплату в стране до трех миллионов боливаров (около одного доллара).

Как сообщает национальное новостное агентство AVN, с учетом дополнительных выплат на покупку минимальной продуктовой корзины она составит 5,2 миллиона боливаров, что примерно равно 1,85 доллара.

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"С сегодняшнего дня работники будут получить минимальный доход в размере 5 миллионов 196 тысяч боливаров. Общий рост − на 103%", − заявил Мадуро.

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По состоянию на данное время экономика страны переживает далеко не самые лучшие времена, уровень инфляции в стране за год превысил 6000%.

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