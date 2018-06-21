Экономика Миллиарды из ничего: Сколько ведущие страны ЕС зарабатывают на финпомощи другим государствам

2018-06-22 08:09 704

Финансовая помощь европейских государств обходится очень недешево. Так или иначе, приходится возвращать все деньги да еще и с солидными процентами. К прошлому году Немецкий федеральный банк в рамках программы ЕЦБ заработал на находящейся на грани кризиса Греции невероятную сумму почти в 3,4 млрд евро. Даже немецкие эксперты призывают снизить долговое бремя и не закладывать в бюджет ФРГ проценты от кредитов.

Германия с 2010 года заработала на покупке греческих облигаций в рамках программы Европейского центрального банка (ЕЦБ) 2,9 млрд евро.

Как сообщило агентство dpa со ссылкой на ответ правительства ФРГ, в соответствии с заключенными соглашениями, прибыль стран, полученная ими в рамках программы ЕЦБ по выкупу греческих облигаций, должна быть перечислена Греции. Условием для начисления является проведение Афинами запланированных реформ и внедрение пакета мер экономии.

К прошлому году Немецкий федеральный банк в рамках программы ЕЦБ заработал около 3,4 млрд евро. При этом Греции и Европейскому стабилизационному механизму прибыль была перечислена только в 2013 (527 млн евро) и в 2014 году (387 млн евро). Кроме того, кредит Афинам по линии государственного банка KfW принес Берлину проценты в размере 400 млн евро.

Эксперт "зеленых" по бюджетным вопросам Свен-Кристиан Киндлер призвал снизить долговое бремя Греции. Он считает недопустимым санировать бюджет ФРГ миллиардными начислениями по процентам от греческих бумаг.

По словам Киндлера, Греция принимала жесткие меры экономии и выполняла свои обязательства. Теперь Еврогруппа должна "выполнить свои обещания", заявил эксперт "зеленых".