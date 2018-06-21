Спорт Лучший голкипер начала XXI века вернулся - 40-летний Буффон заиграет в ПСЖ

2018-06-22 11:12 391

Звездный экс-вратарь сборной Италии и туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может подписать контракт с ПСЖ.

Как сообщает Paris United, Буффон уже прибыл в Париж, чтобы найти себе жилье. Ожидается, что в ближайшие дни голкипер пройдет медобследование и подпишет контракт. 40-летнему Буффону предлагают двухлетний контракт с зарплатой в 7 млн евро в год.

Напомним, в прошлом году легендарный итальянский голкипер Джи-джи Буффон со слезами на глазах объявил об уходе из сборной Италии и большого футбола. Вероятно, со временем он понял, что еще слишком рано становиться футбольным пенсионером.

ВЕЛИКИЙ ГОЛКИПЕР БУФФОН СО СЛЕЗАМИ УШЕЛ ИЗ ФУТБОЛА

СПРАВКА:

Джанлуиджи Буффон начинал свою игровую карьеру в "Парме" в 1995 году. В 2001 за рекордные по тем временам 35 млн евро перебрался в "Ювентус". За 17 лет в Турине Джиджи 11 раз становился чемпионом Италии, 4 раза выиграл Кубок Италии и трижды выходил в финал Лиги чемпионов. В сборной Италии дебютировал в 1997 году. В составе национальной сборной выигрывал чемпионат мира-2006 и играл в финале Евро-2012.