Спорт Лучший голкипер начала XXI века вернулся - 40-летний Буффон заиграет в ПСЖ

2018-06-22 11:12 391

Звездный экс-вратарь сборной Италии и туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может подписать контракт с ПСЖ.

Как сообщает Paris United, Буффон уже прибыл в Париж, чтобы найти себе жилье. Ожидается, что в ближайшие дни голкипер пройдет медобследование и подпишет контракт. 40-летнему Буффону предлагают двухлетний контракт с зарплатой в 7 млн евро в год.

Напомним, в прошлом году легендарный итальянский голкипер Джи-джи Буффон со слезами на глазах объявил об уходе из сборной Италии и большого футбола. Вероятно, со временем он понял, что еще слишком рано становиться футбольным пенсионером.

ВЕЛИКИЙ ГОЛКИПЕР БУФФОН СО СЛЕЗАМИ УШЕЛ ИЗ ФУТБОЛА

СПРАВКА:

Джанлуиджи Буффон начинал свою игровую карьеру в "Парме" в 1995 году. В 2001 за рекордные по тем временам 35 млн евро перебрался в "Ювентус". За 17 лет в Турине Джиджи 11 раз становился чемпионом Италии, 4 раза выиграл Кубок Италии и трижды выходил в финал Лиги чемпионов. В сборной Италии дебютировал в 1997 году. В составе национальной сборной выигрывал чемпионат мира-2006 и играл в финале Евро-2012.

Еще по теме

фото Основной форвард "Динамо" стал десяткой "Шахтера" - Мораес подписал контракт

2018-06-18 14:13 1675

фото Диего Марадона стал главой правления белорусского "Динамо", в котором играет Милевский

2018-05-16 15:45 3249

КАРТА На Подоле с 1 мая вводят новую схему движения - Контрактовая станет пешеходной зоной

2018-05-01 14:43 3089

Разрыв контрактов на транзит газа может привести к полномасштабному военному конфликту Украины и России

2018-04-26 09:41 3542

Еще новости в разделе "Спорт"

Лучший голкипер начала XXI века вернулся - 40-летний Буффон заиграет в ПСЖ

2018-06-22 11:12 391

Футболисты жалуются на белые ночи в России во время чемпионата мира

2018-06-21 21:00 1313

Сегодня сенегальский защитник Папа Гуйе пройдёт медосмотр в киевском "Динамо"

2018-06-20 09:40 1535

СМИ стало известно о переходе вратаря сборной Украины в Реал

2018-06-19 22:00 2092
Все статьи раздела "Спорт"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Лучший голкипер начала XXI века вернулся - 40-летний Буффон заиграет в ПСЖ 2018-06-22 11:12 391
Футболисты жалуются на белые ночи в России во время чемпионата мира 2018-06-21 21:00 1313
Сегодня сенегальский защитник Папа Гуйе пройдёт медосмотр в киевском "Динамо" 2018-06-20 09:40 1535
СМИ стало известно о переходе вратаря сборной Украины в Реал 2018-06-19 22:00 2092

Лента

ТРАГЕДИЯ 12:13 Невыносимая жара: маленький ребенок погиб, выпав из открытого окна на 7 этаже
11:44 Порошенко отменил запрет на въезд в Украину российского омбудсмена Москальковой
11:12 Лучший голкипер начала XXI века вернулся - 40-летний Буффон заиграет в ПСЖ
КАРТА 10:43 Сепаратисты обстреляли из минометов позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях
ПОЛНЫЙ СПИСОК 10:11 Порошенко ввел усиленные санкции против российских компаний и граждан
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:42 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:10 ЕСПЧ обязал Путина не допустить смерти Сенцова, но запретил его принудительно кормить
фото 08:41 На Соломенке в Киеве "коктейлями Молотова" сожгли отдление "Общадбанка"
08:09 Миллиарды из ничего: Сколько ведущие страны ЕС зарабатывают на финпомощи другим государствам
22:00 Гройсман рассказал, когда в Украине начнут расти зарплаты и пенсии