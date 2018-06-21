Украина видео Из-за забытого водителем пистолета сгорела заправка БРСМ под Киевом

2018-06-21 11:14 734

Вчера поздно вечером на АЗС в селе Мрия под Киевом произошел взрыв и пожар. На место присшествия были отправлены 17 человек и пять единиц техники.

"Разведкой было установлено, что по явным признакам произошел взрыв и идет дым на заправочных колонках №5 и №6", –  сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар был полностью ликвидирован в час ночи. Пострадаших в результате инцидента нет.

В свою очередь ДТП.kiev.ua опубликовал видео инцидента на АЗС. Судя по ролику, пожар начался из-за невнимательного водителя, который решил обслужить себя сам. Он вставил пистолет в горловину топливного бака, после чего забыл вытащить его и начал движение в сторону выезда с АЗС. В результате топливораздаточная колонка была сорвана с крепежей, началась утечка газа, и произошел взрыв с поседующим пожаром.

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Отмечается, что благодаря установленной противопожарной системе огонь был потушен в течение 11 минут.

"Виновник скрылся с места происшествия. Сейчас на месте работает полиция. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом), – говорится в сообщении.

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