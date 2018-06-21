Украина Массовая драка в КГГА - протестующие выломали двери и прорвались к сессионному залу

2018-06-21 13:16 331

В кулуарах здания Киевского городского совета произошла потасовка между полицией и протестующими против застройки площадки на Почтовой площади, где были найдены уникальные артефакты времен Киевской Руси. 

" Еще утром в Киевсовет начали прибывать активисты, которые требуют расторгнуть договор с застройщиками инвесторов и создать музей на месте найденных артефактов. Около 150 людей пребывают под зданием Киевсовета, некоторые из них попытались проникнуть в кулуары на четвертом этаже здания, где произошла потасовка между ними и представителями полиции. В ходе потасовки активисты выломали дверь, ведущую в кулуары, и прорвались к сессионному залу", – говорится в сообщении  "Українські новини".

Потасовка стала причиной задержки начала заседания, на котором депутаты намерены рассматривать вопрос музеефикации найденных в ходе раскопок на Почтовой площади исторических артефактов.

Помощник депутата Киевсовета Ярослав Голобородько на своей странице в Facebook написал, что из-за усиленной охраны Киевсовета полицейскими он не смог попасть на рабочее место.

"Имея удостоверение помощника депутата Киевсовета и журналиста, не смог спокойно зайти во фракционную", – написал Голобородько.

В полиции потасовку с протестующими пока не комментировали. Информации о пострадавших также нет.

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