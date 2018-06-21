Мир Илон Маск отправил электронные письма всем сотрудникам - ищет саботажника

2018-06-22 13:46 674

Илон Маск направил электронное письмо всем сотрудникам о том, что в рядах компании находится саботажник.

"Этот человек провел довольно обширный и разрушительный саботаж для операций компании, в том числе путем изменения кода на внутренний продукт и экспорта данных посторонним", - говорится в сообщении CNBC.

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Из предполагаемых "врагов" компании Tesla, желающие ей "смерти", Маск назвал бизнесменов Уолл-стрит, которые "уже потеряли миллиарды долларов и потеряют гораздо больше".

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Напомним, на днях стало известно, что Tesla уволит несколько тысяч сотрудников, сократив примерно 9% рабочей силы. Это означает, что практически каждый десятый сотрудник станет безработным. Маск объяснил сокращение стремлением к упрощению структуры управления.

"Из-за этого, а также из-за необходимости сократить расходы и стать прибыльными, мы приняли трудное решение уволить примерно 9% всех сотрудников", — говорится в сообщении.

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