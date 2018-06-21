Украина Чернобыль попал в список самых страшных мест для "темного туризма"

2018-06-22 16:32 368

Британский фотограф Ребекка Лилит Батори опубликовала книгу, в которую включила фотографии ста самых устрашающих точек "темного туризма". 

Рассуждая на тему "темного туризма" Батори отмечает, что это "наглядная практика, как и туризм в целом; вы не только чувствуете свое местоположение, но и видите его своими глазами и в большинстве случаев фотографируете его, чтобы продлить этот момент".

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"Фотографии этих мест запечатлевают идеологии и ужасы, которые некоторые предпочли бы забыть навсегда", - добавила автор книги.

В перечне мест значатся знаменитые парижские катакомбы, где находятся кости свыше шести миллионов человек, готический кладбищенский костел Костницы в Седлеце (Чехия), Эггенбургский склеп в Австрии, полностью построенный из человеческих костей.

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В перечень вошел и украинский Чернобыль, заброшенный из-за крупнейшей катастрофы в истории атомной энергетики.

Также включены немецко-фашистский концентрационный лагерь Освенцим в Польше, Восточная государственная тюрьма в Филадельфии, где узники содержались в изоляции и сходили с ума.

 

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