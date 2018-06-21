Роналду стал самым быстрым игроком в истории футбола - развил скорость 38,6 км/ч

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду развил скорость 38,6 км/ч в одной из контратак своей команды в матче против Испании (3:3).
По данным немецкого телевидения, исполнив рывок в середине первого тайма, Криштиану стал самым быстрым игроком в истории футбола.
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Примечательно, что столь скоростная контратака португальцев не завершилась голом – ее провалил Гонсалу Гуэдеш, хотя Роналду отдал ему отличный пас.
В матче против Испании Криш оформил хет-трик.
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