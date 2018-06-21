Курьезы "Мне было некомфортно", - водитель Uber пояснил, почему высадил целующихся девушек

2018-06-22 14:43 593

В Нью-Йорке водитель Uber выгнал двух девушек из машины после того, как они начали целоваться. Об этом сообщает CNN.

"Мы сидели на заднем сидении и место посередине было свободно. Мы просто разговаривали, а затем нагнулись друг к другу и поцеловались. Мы понимаем, что кто-то может чувствовать себя некомфортно, но мы не делали ничего непристойного", - сказали девушки.

Водитель выгнал девушек спустя пару минут после поцелуя со словами, что "незаконно и неуважительно делать это в машине".

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В рекомендациях Uber действительно есть пункт о том, что запрещено флиртовать и трогать с сексуальным подтекстом других людей в машине.

Также водитель заявил, что попросил девушек перестать целоваться, но они не прекратили.

"Мне было некомфортно не только из-за поцелуя - они громко смотрели видео на телефоне, а одна закинула ноги на сидение", - сказал водитель.

По словам девушек, им вернули 15 долларов за поездку. Лицензия на работу в Uber водителя была приостановлена на время расследования инцидента.