Детали Олег Мусий призвал Петра Порошенко направить главу СБУ в правильное русло

2018-06-21 18:53 281

Обратиться к президенту страны народного депутата вынудила ситуация на одесском Интерхиме, который на протяжении последних трех месяцев находится под жестким прессингом СБУ.

«Сегодня мы наблюдаем маски-шоу на самом передовом фармпредприятии страны со 100% украинских инвестиций. У меня вопрос к народным депутатам и руководству страны: когда вы последовательны, когда принимаете законы, запрещающие кошмарить бизнес, или когда допускаете трёхмесячные проверки СБУ? С каких пор вы, господин Грицак крышуете уничтожение бизнеса в Украине? Почему вы крышуете Супрун, которая закупает препараты у страны-агрессора и кошмарите украинского производителя?, - заявил Олег Мусий сегодня во время брифинга в ВР.

Он также призвал президента Украины Петра Порошенко повлиять на главу СБУ Василия Грицака. «Обращаюсь также к Петру Алексеевичу, направьте своего подчинённого в русло защиты национальных нтересов Украины, а не уничтожения трудового коллектива предприятия, платящего налоги в размере 130 млн. грн в год, единственного в стране производителя препаратов для онкобольных в терминально стадии. Такие несвойственные СБУ функциии как вмешательство в хозяйственную деятельность предприятий, давно пора было остановить», - обратился к президенту Мусий.

Олега Мусия также поддержали нардепы Александра Кужель и Андрей Шипко. Во время брифинга также прозвучало предупреждение руководству страны о забастовке трудового коллектива Интерхима, если его обращение о прекращении вмешательства Службы безопасности Украины в хозяйственную деятельность предприятия не будет удовлетворено.

«Мы не в силах терпеть беспочвенные обвинения в наш адрес о сотрудничестве со страной-агрессором. Более того, мы знаем, что эти межклановые разборки ведутся за счет 130 млн грн нами же уплаченных налогов», - заявил глава забастовочного комитета Интерхима Александр Чумак.