Экономика Гройсман рассказал, когда в Украине начнут расти зарплаты и пенсии

2018-06-21 22:00 319

 

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что накопленный внешний долг за 2005-2013 годы мешает поднимать социальные стандарты сегодня.

Об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, сообщает Укринформ.

«С 2005 по 2013 годы мы, как государство, наростили внешних долгов порядка 50 миллиардов долларов. Только в этом году мы должны потратить 130 миллиардов гривен на то, чтобы обслуживать эти долги. За следующие пять лет должны выплатить 33 миллиарда долларов без обслуживания. Это серьезные ресурсы, которые ложатся бременем на украинскую экономику, украинский бюджет и сдерживают нас в повышении социальных стандартов», — сказал Гройсман.

Он отметил, что рост пенсий невозможен из-за дефицита пенсионной системы.
«Мы сегодня компенсируем дефицит пенсионной системы, который создавался годами, порядка 140 миллиардов гривен. Мы сможем преодолеть этот дефицит в следующие 6-7 лет», — добавил Гройсман.

Он отметил, что в следующие 6-7 лет надо будет тратить по 5 миллиардов долларов на погашение дефицита Пенсионного фонда.

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