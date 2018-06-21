Политика Проблемы с почками и сердцем: стало известно о серьезных последствиях голодовки Сенцова

2018-06-21 20:00 684

 

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова посетил его в колонии и рассказал о состоянии здоровья режиссера.

Как сообщила на своей странице в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова, Сенцов сейчас находится в медицинской части.

"У него - проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день, и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра. На 26-й день голодовки у Олега случился кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии. Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления", - передала она информацию, полученную от адвоката.

Защитник Сенцова уверяет, что в любой момент кризис может повториться.

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Политика

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