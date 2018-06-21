Украина Летнее солнцестояние: особенности этого дня

2018-06-21 20:30 343

 

Самый длинный день в году традиционно имеет прямое отношение к различными обрядам и приметам, связанным с богатством, успехом и здоровьем. Многие культовые здания по всему миру построены таким образом, чтобы именно в этот день солнечный свет проходил через оконные и потолочные проемы особенным образом и складывался в магические символы.

Сегодняшний День летнего солнцестояния имеет свою особую специфику, связанную с взаимодействием солнечного и лунного календарей. Всем известно, что солнечная энергия и само Солнце - это олицетворение мужской энергетики, а Луна - это женские "мотивы". Хорошо, когда в День летнего солнцестояния Луна находится в благоприятном лунном периоде. В этом случае, лунные энергии усиливают все положительные тенденции и традиции солнечного праздника. В этом году, нам не очень повезло - условно благоприятной может считаться только первая половина этого дня. Причем, это время все равно не очень соответствует активным и деятельным солнечным энергиям. До половины второго дня на нас будет действовать 8-й лунный день - это время трансформации, глубинных изменений и преображений. Простыми словами - до обеда четверга Солнце и Луна, объединившись, могут помочь нам сдвинуть с места очень старые и "заскорузлые" проблемы. В это время можно вытащить "на свет божий" вопрос, который уже давно никто не поднимал, в силу его проблематичности.

Все мы знаем выражение "разрубить Гордиев узел", так вот, в это время можно такой узел не рубить, а попробовать развязать. Но заниматься такими проблемными вопросами можно только в первой половине дня, а вот после обеда нужно прекращать общения. С началом 9-х лунных суток ситуация может резко поменяться и ухудшиться. В первую очередь, это скажется на здоровье и самочувствии. Резко понизится стрессоустойчивость абсолютно у всех людей, возникнет раздражительность. Начнут сами собой возникать провокационные опасные ситуации, чреватые несчастными случаями, травмами, авариями, и даже катастрофами. Все это свойственно обычному 9-му лунному дню, который бывает каждый месяц. Но сегодня ситуация сильно усугубится влиянием мощных солнечных энергий, которые усиливает абсолютно все процессы и положительные и отрицательные.

Единственное, чем можно заниматься в этот вечер эффективно - это разнообразные процессы, связанные с очищением. Однако делать это нужно не по наитию, а четко, продуманно и с знанием дела. В случае неуверенности или дилетантства процесс может пойти по плохому сценарию и закончиться печально. Для того, чтобы обезопасить себя в этот особенный день, нужно постараться максимально разгрузить его. Осторожность и сдержанность нужно продолжать соблюдать и в первой половине дня пятницы.

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