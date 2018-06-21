Украина Украинцев предупредили о резкой смене погоды: где ударят дожди и грозы

2018-06-21 21:30 343

 

В ближайшие сутки на западе страны похолодает и пройдут грозовые дожди

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, по прогнозам синоптиков, ночью в западных регионах, Винницкой и Житомирской областях, а днем и в большинстве северных и центральных областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье – сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской прогнозируют сильные ливни; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/с.

В западных областях Украины похолодает ночью до 12-17°, днем до 16-21°; на остальной территории страны еще будет жарко, температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 25-31°, на юге и востоке до 34°.

В Киеве в пятницу ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, кое-где шквалы 17-22 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

Отметим, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 июня самая высокая температура днем была 33,4° в 1891 году, самая низкая ночью 6,3° в 1910 году.

Кроме того, в 23 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы (в южных и восточных областях – местами), в отдельных регионах град, в центральных, южных и восточных областях кое-где шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура в западных регионах, Житомирской и Киевской областях ночью 8-15°, днем 15-20°; в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях ночью 17-22°, днем 27-32°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 21-26°.

 В Киеве 23 июня ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 17-19°.

По состоянию на 21 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 24-26°; в Днепре возле Киева 24°.

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