Спорт Футболисты жалуются на белые ночи в России во время чемпионата мира

2018-06-21 21:00 223

 

Капитан сборной Коста-Рики Брайан Руис заявил, что игрокам приходится занавешивать окна, чтобы хорошо выспаться в Санкт-Петербург. Костариканцы во время чемпионата мира по футболу базируются в этом городе, а тренировочной площадкой команды выбран стадион "Олимпиец" в Павловске.

Команда Коста-Рики, уступившая сборной Сербии в первом матче группового этапа чемпионата мира (0:1), 22 июня сыграет с бразильцами в Санкт-Петербурге. Расписание и результаты матчей ЧМ-2018.

"Нам очень нравится жить в Петербурге, где постоянно светит солнце и нет ночи. Это и есть белые ночи. Нам приходится занавешивать окна, чтобы выспаться, но нам нравится. В любом случае скоро придет время, когда придется уезжать отсюда", - сказал Руис журналистам.

"Мы уважаем бразильцев, это хороший соперник. Но в футболе может произойти все что угодно. Мы сумели психологически хорошо подготовиться, чтобы добиться успеха в предстоящей встрече", – добавил он.

А защитник сборной Бразилии Тиаго Силва заявил, что перед матчем с Коста-Рикой команда испытывает дискомфорт из-за белых ночей: "Это тяжеловато. Мы не привыкли к этому. Но мы обсудили это с нашим доктором, он попросил нас выключить все гаджеты, чтобы уснуть, а то могут возникнуть проблемы со сном", – отметил Силва.

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