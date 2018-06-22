Украина фото На Соломенке в Киеве "коктейлями Молотова" сожгли отдление "Общадбанка"

2018-06-22 08:41 736

Минувшей ночью в Соломенском районе Киева неизвестные бросили взрывное устройство в помещение банка. Об этом сообщают Стражи Эспрессо в Facebook.

Как сообщает столичная полиция, в 3.45 ч. в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя будто было слышно взрыв и из здания пошел дым. По указанному адресу прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники. 

В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.

Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик, полиция уже пообщалась со свидетелем инцидента, который рассказал подробности случившегося.

"Он (свидетель) сказал, что видел двух мужчин в темной одежде - они подошли к помещению, разбили окно и в этот момент он отлучился взять телефон, чтобы вызвать полицию и спасателей", – говорит Блищик.

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