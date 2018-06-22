Политика ПОЛНЫЙ СПИСОК Порошенко ввел усиленные санкции против российских компаний и граждан

2018-06-22 10:11 519

Президент Украины подписал указ о решении Совбеза "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры. В обновленный санкционный список попали руководство и члены Центризбиркома, а также представители сразу нескольких политических партий РФ.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства (вступает в силу после его обнародования).

Контроль за выполнением решения СНБО Порошенко возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова.

"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к отдельным физическим и юридическим лицам и внести изменения в санкции, примененные согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года", - в говорится в решении СНБО, утвержденном Порошенко.

Санкции, в частности, введены в отношении:

Научно-исследовательский институт "Квант"

ООО "Дайвтехносервис"

ООО "Цифровые технологии безопасности"

ERPScan BV

Embedi Limited

Список юридических лиц, в отношении которых применены санкции, дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных РФ Автономной Республики Крым и города Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу:

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

Избирательная комиссия "Республики Крым"

Всероссийская политическая партия "Единая Россия"

Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР)

Всероссийская политическая партия "Родина"

Политическая партия "Демократическая партия России"

Союз ветеранов Афганистана

Политическая партия "Патриоты России"

Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России"

Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России"

Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации"

Всероссийская общественная организация "Боевое братство"

Общероссийское общественное движение "Корпус" За чистые выборы ".

Также в списке есть имена украинских политических беженцев, к примеру, экс-регионала Олега Царева, "счетовода" бывшего непрезидента Януковича Сергея Курченко и т.п.

Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", расположенного на оккупированной территории Украины и, как отмечается, «активно используется государством-агрессором против нашей страны". В частности, кроме названного предприятия, санкции введены в отношении:

Федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа"

Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио"

ООО "АРД Сатком Сервис"

ООО "РусИнтеКо"

ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации»

ООО "Лидер строй"

ООО "ПРОЕКТ"

ООО "М-Телеком"

ООО "Альфател"

ООО "ПБР"

ООО "АСЗ".

Санкции введены в отношении физических лиц. Всего в нем указано 1759 фамилий с указанием персональных данных. Это причастные к подготовке и проведению незаконного голосования на территории временно оккупированных РФ Автономной Республики Крым и города Севастополя в рамках выборов в государственной думы, и в отношении которых введено санкции правительством США. Имена и фамии все физлиц, попавших под действие новых санкций, смотри тут.