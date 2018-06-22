Украина Украина подала иск в ЕСПЧ в связи с нарушением прав в России Олега Сенцова

2018-06-22 12:45 626

Минюст Украины подготовил и подало заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с нарушением прав украинского режиссера Олега Сенцова Россией с просьбой повлиять на нее.

"В ответ на письмо Людмилы Денисовой, уполномоченного ВРУ по правам человека, которая уже вторую неделю пытаетесь встретиться с Олегом Сенцовым, команда Минюста за день подготовила и подала заявление по Правилу 39 Регламента ЕСПЧ", – сообщил замминистра юстиции Иван Лещина на своей странице в Facebook 

По его словам, цель Украины – предоставление указаний ЕСПЧ России о:

  • Воздержании от любых действий, которые могут угрожать жизни и здоровью Сенцова.
  • Предоставлении представителям Украины, в первую очередь уполномоченному ВР по правам человека Денисовой, доступа к нему. 
  • Предоставлении информации о состоянии здоровья Олега Сенцова.

"Мяч на стороне суда. Ждем решения", – пишет Лещина.

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А тем временем США выразили возмущение в связи с отказом РФ допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к незаконно заключенным украинцам Олегу Сенцову и Владимиру Балуху, и призвали немедленно обеспечить встречи.

С таким заявлением выступила на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенная в делах США при ОБСЕ Мишель Сайдерс.

 "Мы потрясены, что РФ отказала украинскому омбудсмену в доступе к украинскому режиссеру и активисту Олегу Сенцову, который страдает в заключении в России по сфабрикованным обвинениям в терроризме", - подчеркнула Сайдерс.

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Представитель США напомнила, что Сенцов с 14 мая объявил голодовку, добиваясь освобождения всех украинских политзаключенных.

"Мы также обеспокоены состоянием активиста Владимира Балуха, который голодает уже 95-й день. Российская власть должны немедленно разрешить украинскому омбудсмену доступ к этим заключенным и без лишних задержек освободить всех, кого незаконно удерживает", - заявила Сайдерс.

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