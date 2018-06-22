Украина Антимонопольный комитет оштрафовал АЗС за сговор и повышение цен на автогаз

2018-06-22 13:14 592

Антимонопольный комитет оштрафовал операторов автозаправочных станций на 41 миллион гривен за согласованное повышение цен на сжиженный газ в августе 2017 года. 

"За совершение нарушения законодательства в виде антиконкурентных согласованных действий, которые заключались в похожем повышении цен на сжиженный углеводородный газ при его реализации в розницу в августе 2017 года, при том, что анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения таких действий, что привело к ограничению конкуренции", - сообщает пресс-служба ведомства.

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Среди прочих, АМКУ оштрафовал ООО Газ постачання на 8,07 млн грн, ООО Нафтотрейд Ресурс – на 5,44 млн грн, ООО Импорт Транс Сервис – на 5,17 млн грн, ООО Факторинг Груп – на 4,55 млн грн, ООО ВОГ Ритейл – на 4,18 млн грн.

Также крупные штрафы выписаны ООО Авантаж 7 (3,27 млн грн), ЧП ОККО-Бизнес Контракт (3,2 млн грн), ООО ОККО-Ритейл (2,88 млн грн), ООО Надежда Ритейл (2,71 млн грн) и ООО Монтажналадка (1,07 млн грн).

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