Утром 22 июня в Кривом Роге погиб маленький ребенок, выпав из окна 7 этажа многоэтажки в микрорайоне Восточный.
Как сообщает сайт города, погибшего мальчика (3-4 года) обнаружила соседка, которая шла на работу. Она и вызвала скорую.
Вероятно, причиной стала невыносимая жара, окна и балкон квартиры были открыты настежь. Вероятно, ребенок выпал из окна спальной комнаты. Жители дома характеризуют семью как нормальную. Маму с ребенком часто видели на детской площадке.
"Убитая горем мать рыдает возле автомобиля скорой помощи", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают судмедэксперты и полиция.