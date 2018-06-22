Украина ТРАГЕДИЯ Невыносимая жара: маленький ребенок погиб, выпав из открытого окна на 7 этаже

2018-06-22 12:13 780

Утром 22 июня в Кривом Роге погиб маленький ребенок, выпав из окна 7 этажа многоэтажки в микрорайоне Восточный.

Как сообщает сайт города, погибшего мальчика (3-4 года) обнаружила соседка, которая шла на работу. Она и вызвала скорую.

Вероятно, причиной стала невыносимая жара, окна и балкон квартиры были открыты настежь. Вероятно, ребенок выпал из окна спальной комнаты. Жители дома характеризуют семью как нормальную. Маму с ребенком часто видели на детской площадке.

"Убитая горем мать рыдает возле автомобиля скорой помощи", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают судмедэксперты и полиция.

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ТРАГЕДИЯ 12:13 Невыносимая жара: маленький ребенок погиб, выпав из открытого окна на 7 этаже