Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: в субботу - грозы и ливни, в воскресенье вернется жара

2018-06-22 17:28 334

Как сообщают синоптики, ближайшие выходные начнутся в Украине с мощных грозовых ливней. Однако уже в воскресенье с самого утра установится ясная, солнечная и теплая погода.

Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра страны, в  субботу, 23 июня, на всей территории Украины пройдут дожди с грозой. Максимальная температура воздуха поднимется до +31°C.

На западе ожидаются осадки, днем температура воздуха будет держаться на уровне от +16°C до +19°C, а ночью - от +10°C до +12°C.

На востоке дождь с грозой, кроме Луганской области. В дневное время суток столбик термометра достигнет отметки +31°C, а ночью +21°C. В центре страны синоптики также обещают дожди при температуре до +30°C днем. Ночью - от +15°C до +20°C.

На севере аналогичная погода, только прохладнее. Днем температура воздуха поднимется до +21°C, а ночью - от +10°C до +17°C. В южном регионе днем воздух прогреется до +30°C, а ночью - до +21°C.

В Киеве также ожидаетсядождь, днем от +17°C до +19°C .

В воскресенье, 24 июня, дожди прекратятся, только на западе местами могут быть небольшие осадки.

Осадки на западе прогнозируются только в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Днем температура воздуха составит +19°C...+22°C , ночью - от +10°C до +12°C. На востоке сухо и солнечно, днем температура поднимется до +26°C, а ночью - до +19°C.

В центральной части страны также осадков не предвидится. Днем - от +20°C до +25°C, а ночью - от +10°C до +16°C. На севере небольшой дождь в Житомирской и Киевской областях. Днем воздух прогреется до +22°C, а ночью - до +12°C. В южном регионе солнечно, днем до +25°C, а ночью - до +18°C.

В Киеве небольшой дождь, днем от +20°C до +22°C.

 

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